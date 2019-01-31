妻患肝病突吐血　冷血男「旁觀等她死」後照常上班：去醫院照顧很煩

▲ 冷血丈夫親眼看妻子死亡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓2018年發生一起悲劇，一名無情的丈夫親眼看著罹患肝病的妻子在家中吐血，卻沒有採取任何急救措施，也沒有叫救護車送醫，就這樣冷眼旁觀，直到妻子身亡，31日被仁川地檢署依遺棄致死罪嫌起訴。

去年8月6日晚間11時5分左右，罹患肝硬化和食道靜脈瘤的44歲婦女在仁川的家中突然吐血後昏倒，她38歲的丈夫卻沒有報警，完全不顧妻子，導致她在3小時後，於7日凌晨2時左右因食道靜脈瘤破裂出血身亡。

男子在調查中供稱，「老婆倒下的時候，我本來打算打電話給岳母，但被她阻止，不是有意遺棄」，堅決否認犯罪。國立科學搜查研究院驗屍結果出爐後，確認死者並非因外力死亡，警方判斷男子並無犯罪嫌疑，本打算直接結案，但檢方認為他的說詞可信度不高，女子死因也還有疑點，便展開第二輪調查，才找到決定性證據。

檢方調查男子行蹤後指出，事發當天，他將妻子的遺體移至臥室床上後，早上竟仍照常上班，直到下班後才告知小舅子，妻子已經死亡。檢方向死者平常就診的醫院求證後也確認，若事發當時有採取急救措施，女子便不會死亡。

據悉，2人自10年前開始同居，4年前登記結婚，經常因為女方酗酒的問題發生爭執。男子隨後接受檢方調查時才坦承，妻子平常經常喝酒，曾經因為肝硬化住院，「如果真的打了119，醫藥費會很貴，還要每天去醫院照顧，很煩」，才會眼睜睜看著妻子死亡。