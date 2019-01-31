「神秘客機」飛委內瑞拉運走20噸黃金　包機者身分保密到家

▲俄羅斯客機從委內瑞拉運走了20噸黃金。 （示意圖／達志影像）



國際中心／綜合報導

一架神秘的俄羅斯波音777在當地時間28日降落在委內瑞拉首都加拉加斯，迅速的從中央銀行金庫裡運走了20噸金條，價值8.4億美元（約台幣257億元），這些黃金已佔這動盪國家儲備黃金的15%。外傳，很有可能是總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在為將來流亡或爭取海外援助做準備。

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▲馬杜洛受到反對派領袖瓜伊多的政權挑戰，國家成「兩個總統」的混亂局面。（圖／路透社）



據《國家郵報》報導，委內瑞拉議員格拉（Jose Guerra）29日在推特發布了這項消息，內容提到這是一架私人客機，包機者身分、目的及飛行路線全都無從得知，因此外界猜測，一切可能都是馬杜羅的計畫。

委內瑞拉國會議長瓜伊多（Juan Guaidó）本月23日以馬杜洛舞弊大選、治國無方為由，自行宣布成為「代理總統」，美國、加拿大等國也在第一時間承認他是合法政權代表，這使得馬杜洛怒火中燒，立刻下令與美斷交，並重申自己才是民選的唯一合法總統。

▲瓜伊多在示威者簇擁下自行宣布為臨時總統。（圖／路透社）



目前委內瑞拉的政局幾近分裂，美、加為首的美洲多國支持瓜伊多，俄羅斯、古巴、墨西哥則是支持馬杜洛，形成兩大集團角力的局面。這次傳出有神秘客機運走國家黃金，反對派議員都認為幕後主使者就是馬杜洛。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）則是否認此消息並表示，「我們沒收到任何關於包機的通知」。

據了解，這已經不是俄羅斯第一次協助馬杜洛，先前與俄羅斯準軍事組織「哥薩克」（Cossacks）地方負責人沙巴耶夫（Yevgeny Shabayev）提到，政府的軍事承包商在示威爆發以前，早就於1月19日派遣400人部隊於委內瑞拉境內，要加強保護馬杜洛的安危。

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