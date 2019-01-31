華盛頓州麻疹爆發36人確診　媽拒絕讓3歲孩打疫苗遭嗆爆

▲美國有家長不讓孩子打疫苗。圖為示意圖。（圖／CFP）



記者丁維瑀／綜合報導

麻疹疫情持續在美國華盛頓州擴大，截至29日，克拉克郡（Clark County）從今年年初以來已有36人確診，另外有12起類似的病例，多數感染的都是兒童。然而，有父母堅持主張「反疫苗」，不讓孩子接種疫苗，還上網詢問有沒有其他預防傳染的方式，引來極大爭議。

一名母親日前在臉書不公開社團發文，內容迅速被其他網友截圖。她寫道，自己3歲的女兒沒有打疫苗，然而隨著疫情的擴散，她開始有些擔心，不知道有無其他方式可以避免孩子被感染。

對此，其他父母則提出質疑，希望這名母親趕快採取措施，不要讓孩子暴露在風險中，「你應該沒有很愛你的孩子吧」、「光在臉書發文，卻不帶她看醫生」、「諷刺的是，這些提倡不要疫苗的人多數都有施打，他們很平安，孩子卻有危機」。

類似的爭議並非首例。儘管多數醫護人員都認為，接種疫苗可以避免被傳染；但有家長懷疑，施打疫苗會導致自閉症。事實上，CNN曾指出，接種疫苗會造成自閉症的說法並不成立，這個謠言反倒會讓孩子容易傳染疾病。

根據美國法律，學校通常都會要求孩子事先接種疫苗，但有18個州例外，父母可以選擇不讓孩子接受疫苗，包括此次疫情擴大的華盛頓州。

明尼蘇達州一名15歲青年先前還在網路論壇reddit抱怨，他的父母堅持反對疫苗，他花了4年時間說服母親卻都沒有成功。他想詢問，是否有其他方式可以讓他接種疫苗，不用經過雙親的同意。

根據衛生福利部疾病管制署資料，麻疹是一種極易傳染的疾病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸到患者的鼻咽分泌物而感染。常見的症狀包括出疹、發燒、咳嗽、鼻炎等，較嚴重的情況則會併發中耳炎、肺炎或腦炎。

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