表演到一半鯊魚游過　水族館出奇招「水底舞獅」迎新年

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馬來西亞吉隆坡的Aquaria水族館近期為了迎新春，特別準備了「水底舞獅」表演，在魚群與鯊魚環繞的狀態下，2名潛水員克服浮力的影響，在水族箱內穿起色彩繽紛的舞獅套裝，接著開始舞動起來，場面相當壯觀。水族館經理表示，「在水下表演舞龍舞獅並不簡單，必須注意浮力及魚群的影響」。

據NST報導，水族館內的舞獅主要由2人合體組成，並在水底岩石造景前扭動身軀，伴隨著水族箱外的節奏而起舞。在演出過程中，還有鯊魚及小魚在旁游動，與一般傳統的舞獅表演相比，視覺上更增添一番風味。

▲舞獅跳到一半，不時會有鯊魚從旁游過。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，要在水中進行舞獅表演並不容易，水族館經理達里爾佛（Daryl Foong）表示，「最重要的事情就是浮力的控制，如何在水下進行動作又不會失去平衡，是表演者很大的挑戰，同時還須注意是否會擊中水中的動物及展示品」。

舞龍舞獅表演一般出現在台灣、大陸及世界各地的華人社區中，為了紀念農曆新年。傳統上認為，舞蹈可以幫助抵禦邪靈，帶來好運。報導指出，在過去的10年裡，Aquaria水族館已進行過許多次的水底舞獅表演。

▼水底舞獅表演已在吉隆坡KLCC Aquaria水族館表演多次。（圖／翻攝自Aquaria KLCC水族館臉書）

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