美籌備二次川金會！　蓬佩奧：我已派團隊前往「亞洲某處」

▲ 美國國務卿蓬佩奧。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩的「二次川金會」將於2月底舉行，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）30日接受福斯新聞台採訪時表示，目前已派出團隊成員前往「亞洲某處」進行籌備事宜。

美聯社、路透社援引蓬佩奧的說法指出，北韓已同意在2月底舉行二次川金會，「我已派出團隊前往該地，為我所希望的實質性進展奠定基礎，要朝著半島無核化、為北韓人民創造光明未來的道路前進。」

川普30日推特發文提到，北韓與美國的關係是前所未有的好，沒有核試驗、遺骨歸還、人質回國，現在的局面與前一屆美國政府完全不一樣，「我期待很快能與金正恩見面，進展已大有不同！」

北韓無核化是美國進行戰略談判的基礎。但美國國家情報總監柯茨（Daniel Coats） 認為，目前取得的情報並不支持金正恩棄核的說法，「北韓會尋求保留大規模殺傷力武器的能力，不太可以完全棄核…因為（北韓）領導人認為核武對他的政權來說，是至關重要的存在。」

▼ 越南當局先前表示，政府並未接獲任何舉辦川金會的時間與地點，但強調有能力主辦此類型的峰會，且相當有信心。圖為去年川普與金正恩在新加坡的會面。（圖／朝中社）

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