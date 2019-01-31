南韓口蹄疫連升2級別達「警戒」　預防春節擴散現象

▲南韓連2天爆出O行口蹄疫確診病例。（示意圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

南韓農林畜產食品部30日將口蹄疫危機級別連升2等級，達到了「警戒」，主要是因為先前京畿道安城市一處農場被驗出20多頭乳牛感染O型口蹄疫，加上春節將至，政府擔心會有擴散現象，因此要加強防疫，接下來也不排除會關閉市道家畜市場。

據南韓《東亞日報》報導，安城市陽城面的韓牛農家在29日確診為O型口蹄疫，與28日確診的金光面乳牛農場的口蹄疫類型相同，此種病毒的傳播速度會比A型口蹄疫來得更快。

據調查顯示，這次口蹄疫是透過畜產車輛在農產間傳播的，1輛家畜運輸車在前往金光面乳牛農場時，經過了某間肉牛農場，不慎將口蹄疫帶入，另外4輛同樣路過這間肉牛農場的運輸車也將病毒帶到了陽城面韓牛農家。

南韓口蹄疫警報級別等級從低到高分別是關注、注意、警戒、嚴重，這次爆發連2天的口蹄疫確診病例，政府即刻宣布啟動「警戒」級別。

政府目前已經將「口蹄疫防疫對策狀況室」改編為「口蹄疫防疫對策本部」，不僅是京畿道，全國所有市、道都將成立防疫對策本部，京畿、忠南、忠北、世宗、大田的牛豬農場在31日前都要完成緊急疫苗接種，就是怕接下來又出現新的病例。

被確診為口蹄疫的韓牛農家已進行預防性屠殺處理，並會對半徑500公尺內的14處偶蹄類（蹄數量為雙數的動物）農場進行精密檢查。

▼只要蹄數為雙數的動物都要接受檢查。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）



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