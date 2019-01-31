1歲半女童吃不下　托兒所老師釘牆上狠扯臉「狂推餐桌勒脖」

▲ 托育老師狂推餐桌，將小孩卡在桌子和牆壁中間。（圖／DAUM CAFE）

國際中心／綜合報導

南韓托兒所虐童事件頻傳，近來又有一段托育老師虐待學童的影片在各大網路論壇流傳。一名年約1歲半的女童吃不下營養午餐，沒想到老師因此暴怒，不但以手用力捏住她的臉頰，還狠狠將餐桌推向她的脖子，在網路上引起公憤。

一名心痛的母親28日在地域性家長交流論壇以「17個月大的孩子在龜尾市托兒所被班導師虐待的影片」為題表示，她日前驚見自家女兒臉上有傷口，詢問所方後便發現，老師疑似因為她吃不下飯而施暴。

根據這名母親與老師間的對話紀錄，老師宣稱，孩子鼻子上的傷是中午吃飯時撞到桌子造成的，「午睡過後幫她洗臉時才發現傷口。請千萬不要誤會，我沒有討厭您的孩子。她早上來上學的時候，因為不想跟媽媽分開，臉色不太好，我有點難過。但因為您大方的請我不要在意，讓我又有了力量。」

即便老師澄清並未虐待，女童早上上學時不斷哭鬧，讓這名母親察覺有異，要求調閱監視器後便發現，身穿紅衣的孩子被卡在餐桌和牆壁之間，老師則不斷想將盛滿食物的湯匙塞進她嘴裡。見女童不願意張開嘴巴，老師便伸手用力捏住她的臉頰，讓她痛得大哭；沒想到老師卻又猛將餐桌推向她、壓住她的脖子，行徑相當暴力。

這段影片使得附近家長人心惶惶，受害家長調閱其他監視器影片後更發現，這不是該名老師第一次向學童施暴。警方及兒少福利中心已經受理此案，預計對事發的托兒所處以行政處分。