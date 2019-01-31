影／屁孩揮舞步槍影片曝光！誤扣「已上膛」板機擊斃15歲小女友

▲馬汀揮舞步槍的影片曝光，西蒙還不停的說道，「不要拿槍指著我。」（圖／翻攝自影片）

國際中心／綜合報導

美國德州一名17歲少年傑文．馬汀（Javon Martin）日前在家中與女友馬凱拉．西蒙（Makaila Simon）把玩步槍，並被西蒙用手機錄下整個過程，沒想到等到西蒙放下手機後，馬汀卻一個不小心扣下板機，當場將15歲的西蒙擊斃。馬汀隨後被警方逮捕，他聲稱，按下板機時，以為手中的步槍並沒有上膛，絕非故意的。據了解，西蒙日前才剛歡度15歲生日。

根據《每日郵報》報導，馬汀與西蒙27日凌晨1時30分左右在家中玩鬧，只見影片中，馬汀先是拿著步槍指著西蒙揮舞，甚至不停發出笑聲，而西蒙還告訴他，「不要拿槍指著我。」怎知過沒幾分鐘，馬汀突然扣下步槍板機，子彈當場射穿西蒙的胸口。

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▲西蒙才剛滿15歲，沒想到卻意外死在男友槍下。（圖／翻攝自受害人臉書）



西蒙送醫搶救後仍不治身亡，而馬汀則於當天上午遭警方逮捕。據了解，兩人交往一年，事發前一天，馬汀才替她慶祝了15歲生日。此外，馬汀2018年7月才未經許可擅自駕駛他人車輛，沒想到案情仍在審理中又發生失手擊斃女友的意外。

西蒙的母親認為，美國對於槍枝暴力應該做出更多努力，對於一個青少年而言，沒有理由能夠擁有槍枝。父母不應該也不可以讓槍枝出現在家裡。休士頓獨立學區發表聲明，將在校內設立輔導員，協助學生與學校職員走出悲傷，並向西蒙家屬致哀。