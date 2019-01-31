紐西蘭3嫌「撬岩石勾脖子」粗魯偷走3小藍企鵝　牠頭破慘死

▲ 小藍企鵝是世界最小企鵝，身高約30多公分，成年後體重約為1公斤。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

紐西蘭北島東岸豪克斯灣地區（Hawkes Bay）24日晚間發生3隻小藍企鵝遭竊事件，據信3名嫌犯先利用鐵橇把洞穴岩石撬開，接著勾住企鵝頸部，再把牠們拉出帶走。當局指出，其中一隻當場死亡並遭到遺棄，另隻則是在隔天被發現身亡，且頭部明顯受傷。

CNN援引紐西蘭保育部（DOC）聲明指出，這起事件就發生在豪克斯灣地區一處洞穴當中，包括1女2男在內的3名嫌犯在當天晚間10點30分左右預謀犯案。

官員羅德漢森（Rod Hansen）指出，當時女嫌持手電筒負責照明，2名男嫌出手竊走3隻企鵝，在其中一隻當場死亡後，嫌犯把其餘2隻企鵝用毛巾裹住，並搭乘一輛白色轎車離開現場。但到了隔天，第2隻企鵝在附近地區被發現，明顯是因頭部受創而死亡。

消息一出，當局擔憂，這是否為有心人士企圖走私所做出的行為。羅德漢森表示，保育部已與其他政府機構展開合作調查，「我們相信這並不是單一事件…但不知道牠們會被帶到哪裡，目前（相關人員）正在監看周邊地區的監視器畫面（找線索）。」

羅德漢森指出，小藍企鵝在1月至3月期間會換毛，經常待在洞穴裡躲避危險，「這是牠們最脆弱的時候…而竊賊選在晚上行竊，也代表著他們熟悉小藍企鵝的習性。」

小藍企鵝是世界最小企鵝，身高約30多公分，成年後體重約為1公斤，通常只在夜間活動，並受到紐西蘭政府保護，違法抓捕的人最高面臨2年牢獄生活及10萬紐幣（約新台幣216萬元）罰款。