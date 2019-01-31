中國籍蘋果工程師竊自駕車機密　2000多份檔案打包回家

▲蘋果地圖資訊車所蒐集的數據，將會應用在自駕車中。（圖／翻攝自Twitter／santisiri）

國際中心／綜合報導

美國又傳出一起中國工程師竊取商業機密的案件，聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）指出，至今國內已知的商業間諜案，都和中國有關。蘋果硬體工程師陳繼忠（Jizhong Chen）日前遭到逮捕，據調查，他為中國公司竊取自駕車相關的商業機密，所竊機密內容對蘋果具有極大的破壞性。

根據《彭博》報導，舊金山聯邦法院（federal court in San Francisco）的一份訴狀中提到，陳繼忠是中國公民，2018年夏天受聘為蘋果的硬體工程師，隸屬自駕車開發項目「泰坦計畫」（Project Titan）團隊。然而，蘋果公司卻在聘用期間發現，陳繼忠曾在秘密工作區中拍照，並下載了2000多份檔案至私人硬碟，竊取內容含自駕車相關項目的手冊與圖表。

蘋果公司指出，陳繼忠在接受聘用前，並未告知先前已在一間中國自駕車公司就職，且陳姓嫌犯所洩漏的數據預估會造成極大的傷害。日前陳繼忠已遭到逮捕，罪名一但成立，將會面臨最高10年的監禁以及最高25萬美元的罰款。

類似案件近年來不只一起，2018年7月蘋果華裔員工張曉朗，因涉嫌盜取公司自駕車商業機密，在硅谷聖荷西機場遭到拘捕，張所下載長達25頁的自駕車電路板藍圖，成為「即時起訴的依據」。