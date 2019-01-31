他被女兒丟在路邊分隔島　傻等10年後仍唸著：一會就來了...

▲男子過去10年來，每天都坐在分隔島上等待女兒。（圖／翻攝自Facebook／Poramet Misomphop）

國際中心／綜合報導

泰國網友Poramet Misomphop近來在臉書上分享一段悲傷故事，他看到一名每天都坐在分隔島上的大叔，好奇詢問才得知，對方慘被女兒欺騙，像流浪狗一樣丟棄在路邊，但還是每天都在原地繼續等著，一等竟然就是10年。

Poramet Misompho在臉書上發文表示，他注意到這名大叔每天都坐在馬路中的分隔島上，嘴中喃喃唸著，「一會就來了，一會就來了」，有時候還會主動走向附近店家要些米飯來吃，接著又會坐回原來的位置。

米店阿姨告訴Poramet Misompho，10年前曾有一台車停在她的店前面，看到一名女子把這名大叔帶下車，2人說了些什麼後，車就開走了，只留下大叔一個人在那，晚上她發現大叔還是一個人坐在那，上前詢問得到，「女兒要去買東西，叫我在這裡等，等一會就來了。」但從此再也沒有人來接。

Poramet Misompho得知大叔的故事後，試著想要與對方攀談，但不管他問什麼，對方都只重複說著，「快來了，再等一下就來了」，他決定把故事分享在網路上，「如果你還活著，你是否知道，被你丟棄在路邊的人已經神智不清」，希望大叔的女兒看到後，能夠接對方回家。

▼網友希望大叔的女兒看到後，能夠接他回家。（圖／翻攝自Facebook／Poramet Misomphop）

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