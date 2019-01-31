大壩潰堤「徒手挖掘家人遺體」　巴西女：只想辦場有尊嚴的喪禮

▲ 納西門托與家人在泥濘中挖掘，試圖尋找失蹤哥哥的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）一處礦場的尾礦壩25日潰堤，造成至少99人喪生、276人失蹤。一名女子納西門托（Tereza Ferreira Nascimento）30日拿著工具在泥濘中挖掘，試圖尋找失蹤哥哥的遺體。不時徒手挖土的她表示，「我們從上周五就在這裡了，兄弟、連襟們輪流尋找，讓我們至少能為他舉辦一場有尊嚴的喪禮。」

納西門托的大嫂蹲在地上，試著嗅出屍體所在的位置，先前許多泥濘中的動物屍體氣味一度另人混淆，不過現在他們有信心能找到親人。不遠處，直升機不停地盤旋，消防隊員則在各地尋找生還者。救難人員頭戴面罩，因為逐漸分解的屍體開始散發出濃濃的氣味。

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▲▼ 爛泥和廢水湧入村莊，汙染了當地的水源。（圖／達志影像／美聯社）

另一名罹難者家屬狄尼茲（Vagner Diniz）直到30日還堅信5名親人會平安歸來，他列出的失蹤人口令人心碎，包括兩名成年兒女、懷孕5個月的媳婦，以及養子的親生父母。60歲的他表示，「這是一場巨大的謀殺。」

這起潰堤悲據發生在布魯馬迪紐市（Brumadinho），是全球近30年來死傷最嚴重的礦場水壩潰決意外，廢水和爛泥湧入村莊，汙染了當地的水源。據美國廣播公司（ABC）報導，當局自26日以來就沒再找到生還者，讓發生奇蹟的機會越發渺茫。要判定罹難者身分相當困難，因為有些遺體嚴重膨脹或是已經不成形。

▼ 當局自26日以來就沒再找到生還者。（圖／路透社）

