上帝希望川普當總統！白宮發言人狂讚「他兌現所有承諾」再轟民主黨

▲ 白宮發言人桑德斯。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）日前接受《視博恩》（CBN，又稱基督教廣播網）訪問時表示，上帝希望川普（Donald Trump）成為總統，「我認為，上帝指派我們所有人，在不同的時期扮演不同的角色。而我想，是祂希望川普成為總統。這就是為什麽他會在那個位置，我認為他在那些有信仰的人真正關心的事情上，做出很大的貢獻。」

桑德斯當地時間30日在白宮西廂辦公室接受CBN新聞首席政治分析家布羅迪（David Brody）和資深華盛頓記者維森（Jennifer Wishon）的採訪。她在訪問中還抨擊眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），因為裴洛西日前直指，「在南部邊境修建圍牆是不道德的」。桑德斯提到，「老實說，現在我們很難接受民主黨人對『道德』說教。」

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▲ 美國總統川普。（圖／路透社）

她也指出，「那些願意通過立法支持晚期墮胎的人，本周將在眾議院民主黨人提出的法案中強調『我發誓，上帝作證』的觀點。但保護國家人民是美國總統的基本職責，認為這不道德的想法是一種荒謬的指控。裴洛西可能會後悔做出這樣的評論，因為她已經發現這聽起來有多麽荒謬，而且有許多證據證明這與事實相悖。」

英國《美日郵報》指出，具有政治影響力的福音派是川普強力的後盾；福音派運動早就決定忽略有關他私生活醜聞的報導。桑德斯在採訪中則表示，「福音派信徒堅持支持川普是有原因的，因為他兌現了所有他承諾過的事情。」