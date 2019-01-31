曼谷遭霧霾壟罩「AQI指數紅爆」...400學校停課！無人機灑水救援

▲曼谷空污問題嚴重，學校被迫關閉。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

泰國曼谷是台灣人最愛的旅遊地之一，但近期曼谷都壟罩在霧霾之中，空氣汙染情況日益嚴重，已經有超過400所公立學校被迫停課，民眾也都必須要戴著口罩上街，當局表示之後可能會下令工廠輪流停工，也出動了灑水機，希望可以減緩空污。



泰國教育部在30日下令，曼谷和周邊省分超過400間學校都必須關閉，停課至2月1日，以免影響孩童健康，也能減少路上汽車的數量。教育部秘書長則提到，當局在3日會再次進行評估，決定學校是否要在下周繼續關閉。儘管這個規定只適用於公立學校，已經有不少私立學校也跟進。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）也表示，工廠可能要做好準備，接下來可能每天都必須輪流停工，他已經要求軍隊負責檢查工廠排放的廢氣量，也會臨檢路上的車輛，如果排放廢氣超標，將會被禁止上路。

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▲民眾上街被迫戴口罩，街上一片霧。（圖／路透社）



曼谷的空污問題已經將近1個月，根據世界衛生組織（WHO），一般人類可以正常呼吸的空氣品質指數（AQI）應該要在25以下，然而在30日傍晚，曼谷的AQI指數為175，嚴重超標，根據台灣行政院環保署的資料，這個數字已經達到「對所有族群不健康」的等級。



曼谷的州長阿薩溫（Asawin Kwanmuang）也表示，會在31日派出大約50架無人機，來幫助灑糖水到空氣中，用來沾附空氣中的有毒微粒，降低空氣汙染程度，市議會呼籲民眾盡量不要們運動。事實上，這個方法在本月初就實施過，目前曼谷街頭也持續有灑水車作業中，希望幫助減緩空污。

CNN報導，由於華人新年即將到來，曼谷湧入了新一波觀光旅遊人潮，因此這幾日空氣品質惡化。中央社報導，一名蔡姓台商表示，他已經到泰國30年，這是他印象中最嚴重的一次空污，例如之前襯衫穿兩天都不覺得髒，現在才穿半天，就覺得領口已經發黃，但他也認為，由於曼谷是平地地形，霧霾應該很快會散。

▼當局出動無人機灑水。（圖／路透社）



