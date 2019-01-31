第14人「詭異頭暈」得怪病！ 加拿大撤回半數駐古巴官員

▲ 儘管政府決定撤回半數外交人員，但杜魯道政府表示，目前沒有任何證據顯示加拿大前往古巴旅遊的國人有危險。圖為加拿大駐古巴首都哈瓦那大使館。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

加拿大政府30日表示，駐古巴外交人員出現第14起罹患神秘疾病的案例，決定把駐古巴外交官人數從16人減至8人，留守人員將會全面接手簽證手續等領事服務項目，但其他特殊業務會在數周內進行調整。消息一出，古巴駐加拿大大使維達爾（Josefina Vidal）抨擊，此舉無助查明患病原因，「加拿大政府的決定令人費解。」

根據加拿大政府聲明，在去年11月出現第13起案例後，部分加拿大駐古巴外交人員接受新一輪醫療檢測，但其中一人的症狀與先前13人的狀況一致，讓罹患怪病的人數來到14人。報告指出，該名外交官在去年夏天派駐古巴，但卻在12月29日被確認出現罹患神秘疾病的症狀，包括噁心、頭暈、頭痛、注意力不集中等問題。

「外交人員及其家屬的健康安全仍是我們的首要任務」，加拿大當局表示，政府目前正與古巴政府一同持續調查這背後的原因，且古巴方面也對此案感到相當沮喪，儘管現階段仍未找到答案，但整體來說，雙方關係良好。

只不過，古巴駐加拿大大使維達爾隨後打臉這番說詞。她提到，減少駐外官員無助查明患病原因，間接幫助利用此議題攻擊古巴的那群人，「加拿大政府的決定令人費解」，助長外界的臆測空間，影響兩國關係。

古巴政府目前已允許加拿大皇家騎警（RCMP）和美國聯邦調查局（FBI）入境調查。古巴官員先前多次表明，當局並沒有執行、或允許第三國在古巴領土攻擊外國外交人員。