霸王寒流強襲！ 男大生「路倒」凍死零下46°C校園

▲ 目前全美已有8人死於這波寒流。圖為紐約市曼哈頓下雪街景。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

極地渦旋來襲，讓美國中西部許多城市氣溫降至零下。愛荷華州大學（University of Iowa）30日凌晨傳出不幸消息，一名18歲學生被人發現倒在學校大樓後方，沒有任何反應，緊急送醫後宣告不治，成為這波寒流的第8起死亡案件。根據官方數據，當時愛荷華市的氣溫只有攝氏零下46度。

根據校方的說法，18歲男子貝爾茲（Gerald Belz）當天凌晨2點48分被發現倒在哈爾西大樓（Halsey Hall）後方，但最終仍回天乏術。儘管一度傳出死者是喝醉酒才會凍死戶外的消息，但根據貝爾茲父親麥可（Michael）反駁，醫師並沒有在他兒子的體內找到酒精。此外，麥可也指出，貝爾茲29日深夜有跟女友發訊息，提到他已經準備要上床睡覺，沒有要外出。

美國國家氣象局（NWS）表示，若加上寒風效應，當時的氣溫約為攝氏零下46度。

▼ 貝爾茲父親提到，兒子本來想成為一名心臟專家。

談及貝爾茲的死因，警方研判，此案應該與低溫有關，並無謀殺嫌疑，但仍處於調查階段。

這波急凍寒流在美國各地創下史上新低溫，芝加哥30日凌晨氣溫跌至零下28°C，改寫1966年的零下26°C紀錄，街道幾乎空無一人，2座主要機場也取消近6成航班。

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