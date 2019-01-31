蘋果中國籍汽車工程師遭起訴　偷拍機密照片備份2000文件

▲蘋果自動駕駛汽車工程師疑似竊取商業機密。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

中國籍員工陳繼中（Jizhong Chen，音譯）曾擔任蘋果公司硬體工程師，他日前在美國被逮捕，涉嫌竊取商業機密。檢察官表示，陳男承認拍攝機密照片，並將2000個文件備份到他的私人硬碟，他並未告訴蘋果公司，他已向一家中國自動駕駛汽車公司申請工作。

《彭博》（Bloomberg）報導，一名蘋果公司員工11日發現，陳繼中待在一處工作區域用廣角鏡頭拍照，這裡有著自動駕駛汽車的資料。根據加州聖荷西聯邦法院提起的刑事訴訟，陳男6個月前在被聘用時簽署了嚴格的保密條約。

陳男坦承拍攝照片與備份檔案，內容包括蘋果公司針對自駕汽車項目的手冊與圖表，他隱瞞蘋果，自己有向中國一家自駕汽車公司尋求職位。檢察官稱，蘋果認為陳男所持有的數據「極具破壞性」，包括一張12月19日的圖中，描繪了蘋果自駕的架構。

得知陳男向中國的競爭對手申請工作後，蘋果便將他停職。這名工程師後來告訴蘋果，他打算前往中國探視生病的父親，但上周登機前他就被逮捕。陳男的律師並未立刻回覆媒體提問。

隨著美國總統川普與中國的貿易戰還沒有結果，美國司法部去年11月宣布一項「中國行動計畫」（China Initiative），旨在優先處理貿易上的竊取案件，並得盡快提出訴訟。

陳男的案例並非首例。前蘋果公司工程師張曉郎（Zhang Xiaolang，音譯）去年7月遭到逮捕，疑似為了中國的新創企業而竊取自駕車輛的機密，他並不認罪。他也告訴蘋果的調查人員，他打算到中國探望家人。

蘋果2015年左右開始實施自動駕駛汽車項目，目標是與汽車公司特斯拉（Tesla）競爭，約有1200名員工在Project Titan計畫中工作。對於陳男的案件，蘋果沒有立即回覆評論。