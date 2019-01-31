2月嬰瘦到剩2.3公斤餓死　母只顧拍照PO臉書「跟他爸一樣帥」

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美國愛荷華州25歲的年輕媽媽普爾（Angel Poole）不管自己2個月大的兒子瘦到皮包骨，還在孩子瀕死前只顧著拍照PO上臉書，稱讚「帥得像爸爸一樣」。愛荷華州檢警懷疑，已經死亡的男嬰可能是遭母親活活餓死，法官日前則判處普爾10年有期徒刑。

▲從照片中可以看出，威瑟爾（右）的四肢十分纖瘦。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書，下同）

綜合外媒報導，普爾的兒子威瑟爾（Judah Wessels）於2016年5月出生，死亡時體重只有2.3公斤，明顯比同齡嬰兒平均體重3.2公斤還要輕許多，出生後母親後並沒有細心照顧，放任他瘦到頭部與身體、四肢不成比例，2個月後就因為營養不良慘死家中。

警方調查發現，威瑟爾在出生8天時有接受健康檢查，當時的報告雖然顯示孩子身體健康，結果卻在2個月後死亡；且在男嬰瀕死之前，母親竟然只顧著讓他躺在卡通圖案的毯子上擺姿勢拍照，再上傳到生父的臉書並寫下，「他像爸爸一樣帥氣」。

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▲普爾起初坦承無法接受兒子的出生，後來又改口稱孩子是死於腦部損傷。

由於威瑟爾的驗屍報告指出，他是死於嚴重的營養不良和脫水，檢警懷疑根本就是被活活餓死。而普爾接受訊問時坦承，自己從未接受過兒子的出生，得知有可能會面臨25年的刑期後，又在2018年7月改口稱寶寶是死於腦部損傷。

不過，法官並不認同普爾的說詞，種種證據都顯示男嬰是因為母親疏於照顧才會死亡，最後判她有期徒刑10年。