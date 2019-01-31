冰冷樹林裡失蹤55hr！　3歲男童獲救：有「友善的熊」保護我





▲凱西在冰冷的樹林裡待了55小時候被順利救出。（圖／翻攝自Facebook／Breanna Hathaway）

國際中心／綜合報導

美國北卡羅萊納州一名3歲男孩凱西（Casey Hathaway）22日時，跟堂兄妹在家中廣大的後院玩耍後消失，當地警方接獲報案後立即開始進行搜索行動，於人消失的第55個小時，在狂風暴雨的情況下，發現仍保有意識的他。不過最令人驚奇的除了凱西幸運生存之外，這名小男孩還聲稱在失蹤期間，「友善的」黑熊保護他不讓他在寒冷的天氣中死亡。

綜合外媒報導，22日當天下午一點左右，凱西在祖母家中的後院與2名堂兄妹一起玩耍，但是正當大家都進到屋裡時，卻不見他的蹤影，全家人找了45分鐘之後覺得這樣下去不是辦法，於是趕緊報警，請來警消人員在樹林中找人。

搜索行動到24日時，因為強風暴雨而被迫停止，不過當天晚上在溫度零度以下的狀況中，凱西在一處潮濕而且結冰的荊棘叢中被發現，他身穿外套跟運動服，並且仍保有清楚的意識跟警覺性。

在凱西獲救之後，許多人對他如何在這樣艱難的情況下，獨自一人於荒涼的野外生存55小時提出疑問；當地警長則稱，凱西向他們表示，在樹林裡時確實有一位「朋友」陪著他，而這名朋友竟然是一隻熊！

凱西的姑姑在小孩被找到後，於臉書上發文表示，「凱西說他和熊待在一起兩天，上帝派了一位朋友來保障他的安全，奇蹟發生了！」報導中指出，雖然北卡羅萊納州擁有大量的黑熊，不過到底凱西的說法是真是假，還有待觀察；凱西將在休息之後接受心理狀態的檢查，以確認這個陳述是否為真。