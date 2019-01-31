狂砍68刀斷「頭+手臂」！她搞上「姊夫」4年還不夠　竟因嫉妒殺姐

▲沙巴和可坎。（圖／翻攝自Daily Star）

國際中心／綜合報導

26歲的女子沙巴（Sabah）與姐姐可坎（Saima Khan）的老公發生婚外情，沒想到這樣還不夠，她在2016年6月時，於家中拿刀狂桶姐姐68刀，造成其頭部、手部近乎斷裂；她在犯案後，還將現場佈置成像是發生竊盜案一樣，試圖藉此擺脫罪嫌。據悉，沙巴後來在倫敦認罪，並被判處22年的有期徒刑。

綜合外媒報導，沙巴與姐姐可坎一家人住在英國的魯頓，是一個傳統、保守的巴基斯坦家庭，不料沙巴卻與姊夫拉赫曼（Hafeez Rahman）發生婚外情，並且時間長達4年，但一切都在她懷孕被要求墮胎，以及得知姐姐一家人要搬走之後爆發。

事發當天，沙巴與可坎兩人在家中廚房發生了口角，沙巴在憤怒之下拿出刀子，往姐姐的身上狂刺了68刀，造成其的手臂跟頭部幾乎斷裂，人當場身亡，而房內則佈滿大量的血跡，像是流有一條「血河」。

沙巴在犯案過後打電話報警，謊稱她在洗澡時家中發生了竊盜案，當她從浴室出來，看到的就是已經慘死在地的姐姐。不過根據警方調查，沙巴有多次尋找如何謀殺人以及脫罪的紀錄，很明顯就是一起有預謀的殺人事件。

心理專家艾瑪（Emma Kenny）表示，對於沙巴來說，拉赫曼想要結束這段不倫的關係，而且打算把家搬到其他地方，所以她不僅會失去這名男子，還會失去她的姐姐，這樣的想法引起她的憤怒跟嫉妒，才會造成這起悲劇發生。

報導中指出，警方後來在沙巴的臥室裡發現沾有可坎血跡的衣服跟刀，隨後將其拘留；而沙巴則是在倫敦認罪，並於近日被判刑入監服刑22年。