海灘上發現「坐墊殘骸」！28歲英超前鋒搭機失聯　搜索行動重啟

▲ 英超前鋒薩拉（Emiliano Sala）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英超前鋒薩拉（Emiliano Sala）23日晚間搭乘輕型飛機，從法國南特機場起飛後，連人帶機消失，搜救人員更推斷，包括薩拉跟機上的機師能存活下來的機率極低。據悉，法國北部敘爾坦維爾（Surtainville）的海岸在28日時，發現了兩個疑似飛機坐墊的白色物體，被認為應該就是來自薩拉所搭乘的飛機，目前法國準備啟動水下搜索，希望能順利將人找到。

綜合外媒報導，法國調查人員在28日時，於西北部的敘爾坦維爾海岸附近，發現兩個疑似是飛機坐墊的物品，散落在海灘上。空中事故調查處（AAIB）表示，墊子很有可能來自於上周一（23日）失蹤的飛機，上頭載有足球員薩拉和一名飛機駕駛員戴夫（Dave Ibbotson）。

英國航空事故調查局（AAIB）稱，他們在28日早上得到發現飛機一個坐墊的消息，當天稍晚又在同一地區找到第二個墊子，從初步調查中所得出的結果，墊子可能來自失蹤的飛機，目前確定了一個大約4平方海浬的區域，為優先水下搜索區，行動將在本周末展開，預計將持續3天。

報導中指出，英國方面在進行搜救行動後，於24日結束任務，而薩拉的家人則悲痛的表示，要發起私人搜索，並獲得許多足球明星的支持。這架載有剛簽下6億元合約足球超新星薩拉的飛機，於上週起飛後失蹤，薩拉更在失聯前留下「我在這架看起來即將崩解的飛機上。如果你在一個半小時內沒有我的消息，我不知道，請人來找我。爸爸，我好害怕！」的語音訊息。