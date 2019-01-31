PM 2.5濃度超標！曼谷下令437所學校停課　要所有人在「室內」活動

▲泰國曼谷近日有嚴重空污問題。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

泰國近日因為空氣嚴重遭受汙染，當局除了提醒民眾避免在戶外活動或運動，更下令要曼谷437所學校停課，雖然該政策目的是要讓學生遠離危險，不過大多數民眾似乎不認為會有多大的幫助，更稱現在泰國需要的是一個有持久性的解決方案，這些措施只是暫時有幫助，不能解決問題。

根據外媒報導，由於對於空氣汙染的關注日益增加，泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）於本周下令，關閉437間位於曼谷的學校，一直到2月4日為止。泰國公共衛生部則宣導，人們應該避免戶外活動和運動，而是應該在待在室內。

許多上班族跟行人也因為空氣汙染，在路上戴起口罩；曼谷市長阿斯文（Asawin Kwanmuang）為了阻止汙染持續變嚴重，採取相關法律措施來對抗此一威脅，其中包括減少柴油燃燒後所產生的尾氣、增加戶外燃燒以及施工活動，若是違反將會面臨長達3個月的監禁。此外，為因應下周的農曆新年假期，當局還敦促居民盡量不要使用香跟煙火。

報導中指出，泰國汙染控制部門稱，曼谷的空氣質量目前徘徊在不健康的水平，PM 2.5的濃度超過安全標準；對此，曼谷市中包含技術學院在內的學校全數關閉，至於大學是否也要關閉仍在討論當中，阿斯文說，他們決定通過關閉學校來消除空氣汙染變嚴重的問題，因為這樣的情況對孩子來說是危險的。

不過許多當地民眾認為，關閉學校只是一種象徵，實際上的幫助不大，應該需要更好的措施直接解決問題，而不是讓小孩不用上課；一名暫居在泰國的醫生艾克（Aek Pongpairoj）說，如果想要真正解決空氣汙染，所有的部門都應該要參與其中，而不僅僅是政府機構，當地有許多建築工地，但做的預防是遠遠不夠的。