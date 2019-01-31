窮到吃草...為養1家9口轉當AV女優！她宣布引退：想當普通女生

▲三田杏宣布引退。（圖／翻攝自推特／@mitaanoshi）

國際中心／綜合報導

19歲的AV女優三田杏擁有超高人氣，但她30日突然在推特上發文表示即將引退，讓不少粉絲相當震驚，她也在貼文中透露，接下來想當個「普通女孩」。她先前曾經曝自己家境清寒，連上學的錢都沒有，媽媽要獨自撫養8個孩子，她為分擔家計，只好投入AV界。

三田杏30日突然於推特上宣布，「我即將要引退，非常感謝大家的支持，事出突然真的非常抱歉，明天就會關閉這個推特帳號」，讓許多粉絲都感到非常驚訝。另一則貼文中她則提到，很感謝大家留言支持，「要當個『普通』人比項項中還難，但我未來會朝著當個普通女孩的方向努力」。



她也強調，最後還會留下幾部作品，要粉絲們記得收看，目前在她的推特帳號上，先前的貼文和照片都已經刪除。同時，AV女優小倉由菜、竹田夢等人也留言表示支持她。但有網友發現，三田杏在29日才推文說要上工了，不知道為何突然引退，因此猜測可能跟事務所發生糾紛。

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三田杏長相甜美，圓圓大眼以及兔寶寶牙齒是她的招牌，笑起來散發青春氣息，身高166公分、身材有D罩杯，但卻有著辛苦過去。她先前在節目上提到，自己家境不好，父母從小就離婚，媽媽一個人撫養8個小孩，一家人窮到得去喝公園的免費水，甚至煮雜草吃。15歲那年，由於繳不出學費，她連學校制服都沒得穿，上學3天被迫中斷，去當看護分擔家計。

後來母親因為身兼4份工作而病倒，她只好下海拍AV，剛出道時就獲得不少關注，擁有超高人氣，半年內就把家中債務全部還清，還能幫自己和弟弟繳學費，現在宣布引退，粉絲大嘆可惜，不過更多人留言支持她，「謝謝妳」、「你真的辛苦了，即使引退還是會為妳加油」、「希望妳之後過得幸福」。

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