座椅殘骸沖上海灘！　證實是英超「失蹤前鋒」乘坐飛機

▲ 英超新加盟前鋒薩拉搭乘小飛機於英吉利海峽失蹤，球迷紛紛在其看板前獻花。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

英超前鋒球星薩拉乘坐的小型飛機，日前在英吉利海峽上空失聯。英國航空事故調查局（AAIB）30日證實，在法國海灘上尋獲座椅靠墊殘骸，確認來自失蹤的小型飛機。

根據CNN報導，英國當局30日發表聲明表示，28日上午，法國航空事故調查處（BEA）在科唐坦半島靠近Surainville的海灘上發現不明座椅殘骸；當天稍晚又發現第二個座椅殘骸。英國航空事故調查局表示，「經初步檢查，我們認為椅墊很可能來自失聯飛機。」

來自阿根廷的28歲足球前鋒薩拉（Emiliano Sala），原本效力於法甲南特，最近才剛宣布加盟英超卡迪夫城足球俱樂部，未料21日搭乘輕型飛機從法國南特飛往英國卡迪夫時，飛機在海峽群島（Channel Islands）上空失去雷達訊號，極可能失事墜海。

英國航空事故調查局補充說，當局目前使用側掃聲納設備進行水下搜索，並依據飛機飛行路徑和雷達訊號消失地點，優先鎖定4平方海浬的範圍。搜索行動預計自週末展開，視天氣和海象條件，最多需耗時3天時間。