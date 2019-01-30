伊朗面臨40年最嚴峻經濟挑戰　羅哈尼：不該怪政府怪美國

▲伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

伊朗總統羅哈尼今天說，伊朗正面臨40年來最嚴峻的經濟情況，但是人民不應怪罪政府，而該把這筆帳算在美國頭上。羅哈尼在伊朗的國家創始者柯梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）參拜的紀念儀式上，發表這段談話。

美國總統川普去年退出國際社會與伊朗達成的核子協議，並重新制裁伊朗，但伊朗核協議的各參與方包括英國、法國、中國、德國、俄羅斯、與歐盟都堅稱效力仍舊存在。

根據伊朗總統府網站，羅哈尼（Hassan Rouhani）說，「國家正面臨40年來最大壓力和經濟制裁。我們今天的問題主要因為來自美國和其追隨者的壓力，而不該歸咎盡責的政府和伊斯蘭制度。」

美國退出伊核協議之後，卡車司機等勞工、農民和商人零星發動示威，抗議經濟困窘，抗議行動有時演變成與安全部隊發生衝突。伊朗貨幣里亞爾（rial）幣值近幾個月來劇烈震盪，一般民眾平日生活捉襟見肘。

伊朗外交部發言人夸舍米（Bahram Qasemi）在2018年11月曾表示，目前和核協議的其他簽署方持續保持聯繫，也理解新貿易機制的建立需要時間，不過美國的制裁只是對德黑蘭發動的心理戰，想控制伊朗的經濟是徒勞無功的。