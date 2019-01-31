準新娘車禍後每天都失憶 男不離棄每天讓你重新愛一次

▲丸山與立花祐也在這座主題樂園內約會，最後在這裡情訂終生。(圖／翻攝自YouTube)

國際中心／綜合報導

日本熊本縣一名25歲準新娘丸山，5個月前不幸發生車禍。出院後她每天醒來時都會像「電腦重設」一樣，忘掉之前所有事情。

然而準新郎立花祐也依然不離不棄，很有耐性的每天向她重新介紹自己，幫助她重建兩人交往兩年半以來的所有記憶，仿如電影《我們的50次初吻》的真實版。

丸山最後終於被感動，日前獲電視台一個實境秀郎目贊助，在東京一個主題樂園飯店內的教堂讓她向男方重新求婚，播出後感動一大票網友。

本月14日，電視台播出盛妝的丸山在教堂裡說：「我們可以再次在一起嗎？」，立花果斷回答說：「當然！」就在這一刻，許多網友們都說，他(她)們被感動到「眼睛都哭腫了」。

丸山選在這座主題樂園內向立花求婚，是因為她記起兩年前二人曾在這裡約會。為怕病發時又忘記一切，丸山特地把所有對男方感激的話統統寫在紙上，在求婚現場逐一唸出來。

儘管丸山記億「每天重新設定」的病能否痊癒，連醫生也不表示樂觀，但立花受訪時表示：願意永遠保護她，相伴偕老。

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▲穿上婚紗的丸山。(圖／翻攝自YouTube)