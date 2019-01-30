馬杜洛釋善意！　願與反對派談話、支持提前改選議會

▲委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）30日表示，他已經準備好與反對派進行會談，並對第三國參與調解保持開放態度。根據俄羅斯媒體報導，馬杜洛也宣布下一屆總統大選時間仍為2025年，拒絕接受歐洲提出重新選舉的要求，但不排斥提前進行國會選舉。

獲得俄羅斯支持的馬杜洛向俄羅斯通訊社《RIA》表示，「我已經準備好與反對派坐在談判桌旁，為了和平的未來、為了委內瑞拉的利益而談判。」被問到是否讓第三國參與調解，馬杜洛則持開放態度指出，「有幾個政府對委內瑞拉的事件表達真誠的關注，他們積極呼籲兩方要進行對話。」

馬杜洛拒絕歐洲要求在8天內重新選舉的要求，表示下屆總統選舉將如期在2025年進行，馬杜洛先前接受外媒採訪時曾說，委內瑞拉與歐洲毫無關係，他們提出這樣的要求非常無理，並強調歐洲無權提出此類要求。不過馬杜洛表示，提前進行議會大選是好的，這是非常好的政治討論形式，「若是想要提早進行議會選舉，我會支持同意。」

委內瑞拉政治衝突越演越烈，馬杜洛政府最高法院29日宣布，限制反對派領袖、「臨時總統」瓜伊多（Juan Guaidó）出境，並凍結銀行帳戶。委內瑞拉檢察總長薩博（Tarek Saab）也下令對瓜伊多展開刑事調查，並以違反多項法律及涉及多起違憲犯罪行為申請禁令。