美財長樂觀：一切在談判桌上都有可能　彭博悲觀指…很難！

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美中雙方30展開第2輪貿易談判，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）樂觀表示，在談判桌上一切都有可能，美國除了希望可以改變中國經濟模式外，雙方還將討論中國從美國購買大量產品與服務的承諾。但《彭博》認為，美方代表團內部意見歧異，要在此輪達成關鍵協議恐有困難。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）日前接受外媒專訪時說，若中國能提供足夠的貿易優惠，美國就會考慮取消關稅，在談判桌上一切都有可能。《彭博》對此表示，美方的談判代表團內部也有分歧，鷹派代表賴海哲（Robert Lighthizer）與貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）希望可以對中國開出更嚴格的款，而梅努欽與經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）則優先考慮保持美國經濟增長。

此輪談判的結果，很大一部分取決於美方鷹派代表，如何回應中方所提出來的條件。前美國財政部官員雷文哲（David Loevinger）說，「美國希望對中國公司的治理方式做大幅度的改變，可是非常困難。」且從去年到現在，權力的平衡已逐漸轉向美國鷹派．現在無法預測美國會對什麼樣的條件點頭。華府智庫資深顧問賴恩施（William Reinsch）也認為本周不會有磋商結果，「每個人想法都有分歧，尤其無法預測美國總統川普的想法，他接受最終協議的機率可能只有一半。」

中美雙方在去年G20會議後各讓一步，美方暫緩對中國加徵新一波關稅90天，但若雙方90天（3月2日零時）後無法達成協議的話，美國將對2000億美元中國商品的關稅稅率，從現在的10%提高到25%。根據國會預算辦公室數據，美國的預算赤字正在擴大，經濟增長幅度將「緩和」，今年放緩至2.3％，預計2020年放緩至1.7％。