德國電信：封殺重華為重傷害5G發展 加國未決定禁華為

▲針對美國司法部提起的23項訴訟，華為透過媒體作出回應。（圖／微博）

國際中心／綜合報導

中國大陸科技巨擘華為正面臨西方國家一波又一波的封殺。 加拿大公共安全部長古德爾(Ralph Goodale)周二(29日)表示，目前仍未決定是否禁用華為產品，需要時間評估。加國薩斯喀徹溫省(Saskatchewan)則宣佈當地電訊商SaskTel暫停採購華為技術。

古德爾說，政府是否禁止華為向加拿大5G網路提供設備，目前還很難說，並非短期內能決定。薩省司法部長則表示，會跟遵從中央政府的決定。

另一方面，歐洲大型電信公司「德國電信」則警告：禁用華為會讓歐洲的5G網路發展落後中國及美國，甚至造成數十億歐元的損失。德國電信的內部評估顯示，若政府因安全隱憂封殺華為，歐洲下一代無線 網路競爭將落後中國和美國。

有官員更警告：如果將華為從5G供應商名單剔除，歐洲5G發展會慢上兩年。公司現有的4G基礎設備仍依賴華為，而5G網路又須建立在4G基礎上，因此若華為被徹底禁止，將造成巨額損失。

英國諮詢公司Brand Finance最近發表「2019年全球品牌價值500強」名單，華為以622.78億美元(約1.86兆新台幣)的品牌價值名列排行榜第12名，較去年躍升13名，品牌價值增長63.7％。