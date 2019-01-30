17歲華裔女「撂狠話」離家24hr！　竟只因「手機被沒收」

▲17歲的離家少女。（圖／翻攝自中國報）

國際中心／綜合報導

馬來西亞檳城一名17歲華裔少女28日時，因為媽媽把手機沒收，不讓她在晚上跟其他人聊天，竟然在撂下「給我一點時間，我會走」的話之後，抓了錢包就離家出走，讓媽媽焦急的不知道該如何是好；經過將近24小時的尋找之後，警方才終於尋獲躲在朋友家的少女。

根據《中國報》報導，少女的媽媽稱，她一直以來都很關注女兒的一舉一動，但是女兒最近交了男友之後，讓她非常擔心，不管她怎麼追問，女兒總是不說實話；女兒晚上也不睡覺，拿著手機一直跟男性友人聊天，氣到她在前幾天把手機沒收。

28日早上約8點半時，少女母親再度向女兒追問有關男性友人一事，兩人大吵一架，孩子竟丟下一句「給我一點時間，我會走」的話之後，拿著錢包頭也不回的離開家裡。

少女母親因為這件事氣到不能說話，隨後向女兒的朋友詢問女兒去向，不過皆得到不知道的回答，在求助無門之下，黃母哭了12個小時，並找上警察希望可以透過大眾的力量找人。少女在離家之後，躲到一名朋友家，朋友的父親看到黃母的尋人啟事之後，連忙在29日時到警察局報警，並將人送回與母親相聚。