北韓不可能棄核！美情報機構報告狂打臉川普：伊朗仍信守核協議

▲ 國家情報總監柯茨。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

美國多名情報機構代表29日提交年度全球威脅評估報告（Worldwide Threat Assessment）給國會，稱北韓核武攸關平壤政權存亡，不太可能完全棄核，伊斯蘭國（IS）激進組織仍是威脅，且伊朗仍持續遵守核協議。但這份報告有許多觀點與總統川普（Donald Trump）的說法不同，並未提到所謂的「邊境危機」，兩者形成鮮明對比。

綜合美聯社、衛報報導，這份報告由聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）、中央情報局（CIA）局長哈斯柏（Gina Haspel）與國家情報總監柯茨（Daniel Coats）共同提出。他們警告，全球各地的安全威脅越來越多，包括北韓核武、中國網軍和俄羅斯破壞西方民主的活動等。

「根據我們目前（取得的情報）來評估，北韓會尋求保留大規模殺傷力武器的能力，不太可以完全棄核」，柯茨指出，儘管平壤當局過去一年來沒有試射可攜帶核彈頭的導彈，也沒有進行核試驗，但情報線索並不支持北韓領導人金正恩棄核的說法，「因為（北韓）領導人認為核武對他的政權來說，是至關重要的存在。」

北韓無核化是美國進行戰略談判的基礎。但報告指出，2018年6月川金首會所達成的「半島無核化」共識，只是平壤當局為了終結美軍部署及演習的說詞。國防情報局局長艾希禮（Robert Ashley）也認同此一觀點。他提到，「（北韓）一年前的能力、威脅，至今仍都存在。」

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▲ 目前「川金二會」舉辦細節仍在洽談當中，預計2月底登場。圖為川普與金正恩去年6月在新加坡會面。（圖／路透社）

針對川普去年12月宣稱的「戰勝伊斯蘭國」一事，報告提到，儘管伊斯蘭國目前已失去多名領導人物，但伊拉克境內的伊斯蘭國仍是威脅。哈斯柏透露，目前在伊拉克、敘利亞境內仍有數千名士兵。

此外，氣候變遷也是被川普拿來消遣的議題之一，他宣稱這是一場騙局。但柯茨認為，這是個全球化的重大威脅，「極端氣候、高溫、乾旱、洪水、野火、海平面上升等現象正持續加劇，已對基礎建設、健康、水源、糧食等造成威脅。」

去年5月8日，川普退出2015年的伊朗核協議。不過，報告則認定伊朗仍持續信守伊朗核協議。柯茨指出，美方情報機構持續對此進行評估，但認為伊朗目前並沒有進行任何製造核武裝置所需的行動。