真正「河東獅吼」！　公獅吵到母獅睡覺GG了...下場超慘

國際中心／綜合報導

近日在臉書流傳一個非常有趣的影片，影片中一隻母獅正躺在路中間沉睡，而一隻公獅非常緩慢的走向牠，想要將牠吵醒，這時母獅驚醒，直接使出猛烈「獅吼功」趕走公獅，母獅兇惡的臉似乎就在表示：別惹恁祖媽。

據《每日郵報》報導，這段影片由肯亞的馬賽馬拉（Maasai Mara）國家公園的32歲導遊倫庫蘇（Joshua Loonkushu）所拍攝。他表示，當時母獅就躺在草原中間睡覺，公獅則非常緩慢且沒有發出聲音，慢慢地接近，非常大膽的突然咬了母獅一口，而母獅立刻驚醒並撲向牠，對牠大吼大叫，一直出拳要打公獅，公獅被嚇得頻頻往後退。

▲公獅緩步前進，故意不出聲靠近母獅。（圖／翻攝自Facebook／Latest Sightings）



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▲接著公獅靠近母獅，並放膽對母獅咬了一口 。（圖／翻攝自Facebook／Latest Sightings）



▲母獅從睡夢中驚醒，一臉「惹到恁祖媽」，使出攻擊趕走公獅 。（圖／翻攝自Facebook／Latest Sightings）

據報導，倫庫蘇已經在肯亞的馬賽馬拉國家公園任職導遊8年，他驚訝表示，「多年來，這是我第一次看到這種畫面，我無法想像公獅會這麼做。」而當時倫庫蘇剛好在帶團，當他看到公獅悄悄走向母獅，他就告訴遊客「有趣的事要發生了。」

報導中也指出，公獅不太可能是把母獅當作獵物而咬牠，這種行為可能是一種情趣，是想要引起母獅的注意。