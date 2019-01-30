鼻涕閃閃發光！她打噴嚏噴出12年前搞丟的「鑲鑽金戒指」

▲湯普森當初搞丟的戒指如今連小拇指都戴不下了。（圖／翻攝自Triangle news）

國際中心／綜合報導

英國西約克郡一名美容師阿比蓋爾．湯普森（Abigail Thompson）日前打噴嚏時，竟在鼻涕中發現一個閃閃發光的東西，定睛一看才赫然發現，混在鼻涕中的物品正是12年前遺失的金戒指。湯普森表示，她一直以為這個戒指是被某個朋友給偷走了，沒想到它竟一直卡在她的鼻腔裡「如影隨形」。

根據《每日郵報》報導，現年20歲的湯普森2007年與家人一起慶祝8歲生日時，收到一只母親送的金戒指，但過沒幾個月這只戒指就不見了。由於許多朋友來到湯普森家時，都會坐在她的床上，因此小小年紀的她便深信，一定是她的某位朋友來家裡玩時，順手牽羊把金戒指給偷走了。

直到幾天前，湯普森坐在家裡的沙發上，突然打了一個比平常還大的噴嚏，沒想到竟然有一塊金屬物體隨著她的鼻涕「被噴出」。湯普森仔細一看才發現是一個已經氧化的金戒指，她馬上就察覺這似乎是12年前遺失的那個金戒指。而金戒指早已氧化成黑色，且時間已久，湯普森已經長成一個亭亭玉立的女性，當初的金戒指連小拇指都已經塞不下了。

湯普森說，她從來沒想過這只戒指會一直藏在鼻子裡，她也從來沒有感受到戒指的存在。整形外科醫師則表示，像這樣的事件其實很常見，小孩子在玩鬧時，這類細小的物品很容易卡進鼻子裡，而鼻腔後方的許多部位（鼻道後方的兩塊骨頭間）感知較遲鈍，因此無法感受到有異物卡在裡面。而隨著孩子長大，空間逐漸變大，被卡在裡面的物體開始鬆動，就會掉出。