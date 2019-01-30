壽喜燒「肉堆成山」不到200元　網友卻警告：女人勿入

▲ 西成一間壽喜燒CP值超高，只需650日幣（約台幣183元）就能吃到堆成小山的肉片與豆腐。（圖／翻攝自2CH論壇）

國際中心／綜合報導

日本大阪西成區內有許多遊民、妓女以及嫖客，甚至還是毒品私下交易的大本營，可說是大阪治安最差的地區。不過，這一帶的物價相對其他地方而言，便宜了許多，因此不少觀光客除了專程前來朝聖網路上相當有名的紅燈區「飛田新地」，與櫻花妹來個「私密接觸」外，同時還能在這裡找到不少高CP值的美食。最近，當地就有一家「俗擱大碗」的「特盛」壽喜燒在日本論壇上爆紅。

有名網友日前在 2CH論壇發文，標題寫道「位於西成只要650日幣的壽喜燒」。在他所分享的幾張照片中，只見鐵鍋內擺放著滿滿的肉與與豆腐，層層堆疊成一座「肉片山」，光用看的就覺得份量十足，一人點一鍋完全可以吃到超撐，價格換算成新台幣甚至200元有找，一份只要183元而已，CP值相當高。

請繼續往下閱讀...

▲ 金槍魚生魚片一盤只要300元日幣 。（圖／翻攝自2CH論壇）

另外，擺放在壽喜燒旁邊的金槍魚生魚片，滿滿一盤也只要300日幣（約新台幣84元）。網友同時也加碼送上這間店的「味噌牡蠣火鍋」照，鍋上同樣疊著滿滿的超大顆牡蠣，這麼大一份也只需要1000日幣，相當於台幣280元，讓人看了相當心動。

▲ 滿滿的「超大顆牡蠣火鍋」也只要1000日幣就能享用 。（圖／翻攝自2CH論壇）

這樣的「超值壽喜燒」馬上吸引了許多網友在下方留言，「太豪華了吧！」、「我看到餓了」、「我也好想吃吃看」、「雖然西城區的整體形象感覺既廉價又骯髒，不過這間的味道感覺應該蠻好的」、「這樣才650元！怎麼可能！」、「滿有興趣的，看樣子下次去大阪的時候，就來吃這個好了，謝謝分享」。

不過也有網友提醒，西城區除了治安不太好以外，之前還曾經發生過好幾次暴動也曾有外國女遊客獨自闖入，最後被附近的大叔搭訕，詢問「一晚多少錢？」因此呼籲女生不要貿然前往，男生也盡量不要隻身去，以防安全。

▼ 「超值壽喜燒」讓網友看了全都心動 。（圖／翻攝自2CH論壇）