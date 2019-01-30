涉及通俄門被控7罪名　川普心腹不認罪…曾收「做得好」訊息

▲史東與川普關係密切。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普前競選顧問史東（Roger Stone）涉嫌參與「通俄門」而遭逮捕，被控7項罪名，他29日上午出庭並堅不認罪，預計2月1日再度出庭。一份24頁的起訴書聲稱，史東曾與「維基解密」（WikiLeaks）有所接觸，他與川普的高級競選官員溝通，此舉可能危害到民主黨前任候選人希拉蕊（Hillary Clinton）。

史東是川普的心腹，25日在佛州羅德岱堡（Fort Lauderdale）的家中遭到逮捕，7項罪名包含5項做出虛假陳述、1項妨礙正式訴訟、1項干擾證人。他29日出庭，對於指控並不認罪。法院外分別有支持和反對他的群眾。

起訴書中表明，史東經常談論維基解密。該非營利媒體組織專職公開匿名來源與網路洩漏的文件，前美國國務卿、民主黨候選人希拉蕊團隊的內部電郵曾被公開，她2016年於總統大選敗選。

現年66歲的史東以25萬美元獲釋。特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的團隊稱，史東多次與高級競選官員交談，內容包含維基解密，該組織發布首批電郵後，他還收到「做得好」的訊息。

自從被逮捕後，史東就一直強烈捍衛自己。他出席電視節目談話，指責特別顧問對他提出指控，他聲稱將被無罪釋放。川普也力挺史東，強調通俄門調查就是場獵巫。