鱷魚夫妻「苦幹」40年生不出娃　竟是因為公鱷生殖器太小

▲波蘭動物園鱷魚夫婦。（圖／翻攝自每日郵報）

寵物中心／綜合報導

波瀾動物園（Zoo Poznan）有一對「鱷魚夫妻」相處了近50年，但一直都沒有繁衍下一代，這讓動物園的工作人員百思不解，在經過精密的檢查後發現，原因竟是「公鱷的生殖器太小」。

綜合外媒報導，時間回到1973年，當時公鱷Hektor還是小寶寶時，就已經被送到動物園和母鱷Luiza一起生活，從小就相處在一起的牠們，理所當然地成為夫妻。但是每到了繁殖季節，就算他們很努力實行「生育計畫」，但40多年過去了，卻一直繁衍不出下一代。這讓工作人員都十分困惑，因為這對「鱷魚夫妻」的身體經過檢查都非常健康，這事也成為波茲南動物園的一大「謎團」。

就在日前，有德國的動物專家和醫生到波茲南動物園進行訪問，他們得知鱷魚夫妻的情況後，立即對牠們進行詳細的檢查，想解開鱷魚不孕的謎團。檢查結果顯示，母鱷Luiza的身體狀況相當健康，並無任何問題，接著檢查公鱷Hektor時，終於找到關鍵原因，原來是因為Hektor的生殖器太小太小了。

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▲Hektor無言以對...示意圖。（圖／達志示意圖）

專家們表示，生殖器的大小對於爬行動物來說相當重要，如果太小了，會使得在交配時的「努力」都是白費的。動物園的工作人員則懊惱的說，早知道是這個原因，當初就會幫牠們進行體外受精，不過現在這兩隻鱷魚年齡太大，再加上費用十分昂貴，已經不適合再替牠們進行體外受精了。

這件讓人哭笑不得的「鱷魚房事」被媒體大肆報導，標題都將生不出小孩的原委明白地寫出，這也讓網友們表示實在很心疼Hektor，因為牠命根子的大小，現在居然全世界都知道了。