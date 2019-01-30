美中談判今登場！美方代表團陷分歧　華為讓科技霸主之爭浮上檯面

▲美中貿易談判將展開。（示意圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美中貿易第2輪談判30日展開，距離3月1日貿易戰休兵期限僅剩不到30天，此輪談判美方希望將中國的經濟模式做「結構性」變化，並進一步開放國內市場。不過美方代表團的鷹派、鴿派相法仍有分歧，加上美國司法部門29日大動作起訴華為，美中兩國在談判前夕，將科技霸主之爭直接搬上檯面。

根據《彭博》報導，美國針對華為的控告，與圍堵華為5G技術的手段，只是貿易戰的一部分，美國也在尋求遏制中國「中國製造2025」（Made in China 2025）計劃的方法，以維持全球科技霸主地位，繼續主導機器人技術、再生能源汽車、生物技術等重要技術。前美國財政部官員雷文哲（David Loevinger）認為，這不僅止於對中國企業、高管的訴訟，美國將對中國技術出口、科技領域投資，採取更廣泛的限制，「美國和中國之間的科技戰爭將在今年逐漸加劇。」

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）日前接受外媒專訪時說，若中國能提供足夠的貿易優惠，美國就會考慮取消關稅，在談判桌上一切都有可能。《彭博》對此表示，美方的談判代表團內部也有分歧，鷹派代表賴海哲（Robert Lighthizer）與貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）希望可以對中國開出更嚴格的款，而梅努欽與經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）則優先考慮保持美國經濟增長。

根據國會預算辦公室數據，美國的預算赤字正在擴大，經濟增長幅度將「緩和」，今年放緩至2.3％，預計2020年放緩至1.7％。