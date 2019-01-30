靠「基礎數學」賺8億彩金！這對夫妻破解彩券規則　10年中獎無數

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數學對很多人來說是從學生時代的惡夢科目，但對美國密西根州（Michigan）一對退休的老夫妻塞爾比夫婦（Jerry Selbee and Marge）來說，數學不只好用，在過去10年內，靠著「基礎數學」破解樂透，替他們賺到2600萬美元（約新台幣元8億元）獎金。

據英國《獨立報》報導，現年80歲的塞爾比和60多歲的妻子瑪吉，多年前即開始享受著退休生活。7次樂透得主塞爾比，是西密西根大學（Western Michigan University）數學系畢業，2003年某天他研究新發行的一款州樂透「Winfall」後，意外發現只要使用「基礎數學運算」就能破解。據悉，這款樂透有「向下滾動」（roll down）的獨特規則，只要頭獎累積獎金超過一定額度後，系統就會把錢分配至二獎以下的獎項，因此小獎金額會微幅增加。

對此，塞爾比提供2招買樂透的小撇步，第一務必自己選號碼，別讓電腦選號，第二則是每天研究自己的號碼有無中獎，因為根據迴歸平均值定律，所有數字在長時間下的中獎機率會趨於相近，因此過去未出現的號碼，未來出現的頻率將會增高，才能維持數字平衡。除此之外，參與者一定要有雄厚資本，一次購買大量樂透，才把中獎機率拉高，因為如果買了100張樂透後，中獎機率會上升到「170萬分之一」。

▼ 賽爾比每天花10小時研究彩券，並靠此賺了2600萬美元。（圖／免費圖庫pixabay）

據悉，他第一次嘗試破解時，下注3600美元（約新台幣11萬元）並贏得約6300美元（約新台幣19萬元）的獎金。他二度嘗試時又賭上8000美元（約新台幣24萬元），並再次贏得雙倍獎金。從此之後，他每天都會花上10小時的時間研究彩券，並邀請親朋好友合資，成立一家專門研究彩票的上市公司，至今已依靠獎金賺取約2600萬美元。當地政府也在發現情況不對勁後，立刻關閉彩券並展開調查。

賽爾比認為，得獎是幸運還是不幸全依個人造化，因為很多得獎者中獎後，第一件事就是買名車、豪宅，常在數年內敗光獎金，他於2003年中獎時，也慘遭強盜打破車窗，搶走4.5萬美元的行李箱。據悉，好萊塢有一位製作人在得知賽爾比的故事後，打算打造一部關於他的電影。

▼塞爾比靠著簡單的數學運算破解彩券 ，還成立投資公司，幫助更多親友賺錢。（圖／翻攝自YouTube）

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