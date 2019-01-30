趙姑娘幹掉了麥大使！　華裔女記者趙淇欣：我在做我的工作

▲加拿大駐中國大使麥家廉因挺「孟晚舟案」評論遭到解職。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）兩度向媒體發表孟晚舟案評論，護中、挺華為的發言被曝光後，立刻被總理杜魯道（Justin Trudeau）撤去大使一職。麥家廉聲稱這原本只是私下評論，卻被《溫哥華星報》的華裔記者趙淇欣公開，進而因干涉司法遭到解職，有輿論因此戲稱是「趙姑娘幹掉了麥大使」。

根據《溫哥華星報》報導，麥家廉22日以來，陸續公開評論華為首席財務官孟晚舟的詐欺案件，引起加拿大輿論反彈，各方甚至建議杜魯道應該撤換麥家廉，以澄清政策立場。1月25日，麥家廉在溫哥華一場慈善午宴中，接受加拿大《溫哥華星報》華裔記者趙淇欣採訪，後續公開的報導令他丟掉工作。

麥家廉聲稱這是一段私下的談話，但記者趙淇欣強調在採訪時有確保「大使有看到自己放在桌上的兩台錄音機」，簡短地自我介紹後直奔主題提問，「加拿大政府會採取何種行動，以推動被捕人員的釋放？」

麥家廉回應，「以加拿大的角度來看，如果（美國）放棄引渡要求，對加拿大來說就太好了。我們必須確保如果美國做了這樣的交易，其中應該包括2位加拿大人的釋放。美國相當清楚這點。」

趙淇欣在推文中提到，這次採訪長達8分鐘，麥家廉似乎意識到自己的發言不適當，嘗試要求將這段訪問當作私下談話，趙淇欣並未同意，並在第一時間將錄音檔電郵給同事，「這是在做我的工作。」她在推文的最後強調。