女童4歲時罹癌17次化療　背上傷疤「被嫌可怕」她啜泣問媽媽

▲克萊兒的背部留有傷痕,代表她與癌症戰鬥的過程。(圖/翻攝自IG/prayersforclaire)

記者丁維瑀/綜合報導

美國華盛頓州9歲女孩克萊兒(Claire)曾於4歲時被診斷出癌症,歷經17次化療、多次手術等,如今她戰勝病魔,背上則留有多個疤痕。讓她難過的是,先前她去參加營隊時,有個小男孩說「你不應該露出傷疤,那很可怕」,在跟媽媽傾吐時,她忍不住落淚。

克萊兒的母親投書給Love What Matters,她提到,女兒4歲時診斷出尤文氏肉瘤(Ewing’s Sarcoma),承受著極大的痛苦,「腫瘤位於背部中間,就在2根肋骨之間。」治療的過程對孩子來說很漫長,1年內孩子就接受17次化療,還有脊椎融合手術等。

"On a rushed morning, I threw her a tank top and asked her to get dressed. She quietly asked me for a different shirt....