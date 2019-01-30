女童4歲時罹癌17次化療　背上傷疤「被嫌可怕」她啜泣問媽媽

▲克萊兒的背部留有傷痕，代表她與癌症戰鬥的過程。（圖／翻攝自IG／prayersforclaire）

記者丁維瑀／綜合報導

美國華盛頓州9歲女孩克萊兒（Claire）曾於4歲時被診斷出癌症，歷經17次化療、多次手術等，如今她戰勝病魔，背上則留有多個疤痕。讓她難過的是，先前她去參加營隊時，有個小男孩說「你不應該露出傷疤，那很可怕」，在跟媽媽傾吐時，她忍不住落淚。

克萊兒的母親投書給Love What Matters，她提到，女兒4歲時診斷出尤文氏肉瘤（Ewing’s Sarcoma），承受著極大的痛苦，「腫瘤位於背部中間，就在2根肋骨之間。」治療的過程對孩子來說很漫長，1年內孩子就接受17次化療，還有脊椎融合手術等。

"On a rushed morning, I threw her a tank top and asked her to get dressed. She quietly asked me for a different shirt.... 由 Love What Matters 發佈於 2019年1月28日 星期一

經過治療，克萊兒的症狀有所緩解，她回家時臉色蒼白、頭髮掉光，背部有著疤痕；如今，她總是面帶微笑，個性相當活潑，而且喜歡跳舞。母親欣慰寫道，「在很多方面，她已經痊癒了。」

然而，克萊兒的媽媽幾周前在一個繁忙的早晨找出背心與短褲給女兒，要對方趕緊穿上。克萊兒的臉色卻變得凝重，詢問是否能換成另外一件上衣，她說，「營隊裡的一位男孩告訴我，我不該穿會露出傷痕的衣服。他說這很可怕。」

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▲克萊兒探視其他病友。（圖／翻攝自IG／prayersforclaire）



對此，母親感到震驚，但她很快意識到，那位男孩可能不知道病人經歷過什麼，她安慰女兒，「你的疤痕很漂亮。」克萊兒難以接受，淚水在眼眶打轉，「我只是想要維持正常。」

媽媽繼續鼓勵孩子，「你有著令人難以置信的故事，你應該為自己所克服的東西感到驕傲。」她說，克萊兒遇過很多病友，這些人身上也有傷疤，「你會希望他們有所掩飾嗎？隱藏傷痕？」

▲克萊兒現在最喜歡跳舞。（圖／翻攝自IG／prayersforclaire）

克萊兒聽完後則擦乾眼淚，她說，不希望讓其他病友傷心，接著她微笑，並拿著衣服走出房間。母親最後表示，真正的美麗其實與頭髮、化妝與衣服無關，而是經歷過創傷，那種重新站起來的力量，「曾經被手術、化療重擊過的小身體，現在優雅跳著舞，那很美。」