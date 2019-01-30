半夜拐10童「割生殖器+拔牙」進行儀式！　巫師狠用「人體器官」求財源

▲ 坦尚尼亞警方。（示意圖／達志影像／美聯社，與本案無關）

國際中心／綜合報導

位於東非的坦尚尼亞在去年12月時，傳出有10名年齡介於2歲到10歲之間的小孩失蹤，在經過當地警方搜查過後，於近日發現了這些孩子殘缺不全的屍體，大多數的遺體私處跟牙齒被切除拔掉。當局認為，這些小孩被使用在巫術的儀式當中，現在除了要確認嫌犯的身分之外，還要教育當地民眾以及從事這些違法行為的人，阻止這種事件繼續發生。

根據外媒報導，坦尚尼亞當局透露，恩瓊貝（Njombe）地區在12月份時，至少有10名年齡介於2到10歲的小孩，在他們的父母到當地市場做生意時，於凌晨時分被帶走並失蹤，經過搜索之後，警方發現了許多殘缺不全的屍體。

當地衛生部副部長法斯汀（Faustine Ndugulile）表示，到目前為止已經發現了10具屍體，而且大部分屍體的私處遭到割除，牙齒也被拔掉，這些謀殺案應該與巫術行為有關，近來這種犯罪成為一種趨勢，巫師要求人們將這些人體部分應用在期求金錢來到的儀式。

報導中指出，坦尚尼亞的巫醫認為，人體的部位具有特殊性，可以帶來財富跟好運。對此，法斯汀說，希望能盡快找到嫌犯，另外一個重點則是要放在「教育」上，需要快速教育該地區的傳統從業者和周圍社區的人，以阻止這樣的事情在發生。

法斯汀補充說，這起殺戮事件與坦尚尼亞，和東非其他地區普遍存在的「白化殺人」無關，坦尚尼亞是世界上白化病發病率最高的國家之一，通常1500人之中就有一人；雖然確認跟白化殺人無關，但這起事件仍令人感到傷心，這些小孩不應該受到這樣的對待和使用。