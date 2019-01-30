天天在馬下體「摘豆子」！辣媽改行當「陰莖清潔師」　一根要價1千元

▲梅賽德斯和家人們。（圖／翻攝自Facebook／Mercedes Hoblin）

國際中心／綜合報導

英國一名27歲媽媽梅賽德斯（Mercedes Hoblin）去年10月時，辭去她的護理工作，並開始到馬廄工作，不過她的工作很特別，竟然是每天要清潔「馬的陰莖」！她說，馬的包皮後方會有已經乾掉的精液，而這些東西被她稱為「豆子（beans）」，若是長久不處理，這些結塊很有會導致感染或是腎臟出問題，甚至是吸引蒼蠅產卵進而出現蛆，危害到馬的健康。

根據外媒報導，來自艾塞克斯郡（Essex）的梅賽德斯，先前在清理自己的馬匹威力（willy）之後，被一個朋友建議她應該以此為生，所以她在2018年10月的時候，決定辭去原本的護理工作，開始投入幫馬陰莖清潔的人生。

精液、尿液跟髒污的累績，很有可能在馬的包皮後方聚集起來，形成一種被稱為「豆子」的石頭狀結塊，這個狀況會導致馬感染或是出現腎臟問題；梅賽德斯說，她曾經在馬的陰莖上發現蛆，因為一群蒼蠅在聞到「豆子」的味道後，進入結塊裡產卵。

梅賽德斯表示，她一點都不介意幫馬的陰莖清潔，因為這樣的工作可以幫助到馬，讓馬更加的開心；現在以清潔馬陰莖維生的她，一天最多可以清理到30顆「豆子」，利用特殊的噴霧和凝膠先將「豆子」軟化之後，再用手將東西撿起，每匹馬的收費為25英鎊（約1千台幣），至今已經賺入超過5000英鎊（約20萬台幣）。

一開始要換工作時，梅賽德斯的老公還以為她在開玩笑，而家人都認為這個工作太噁心了，不過她卻樂在其中，有時候還會帶上8歲的女兒一起上工；她說，之前在工作時都會被馬踢，並留下許多傷口，時間一久，也變得很擅長躲過攻擊，大多數的馬也都能意識到自己正在受到幫助。