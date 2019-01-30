被債主「性侵餵毒」...打到骨折險死！黑幫千金揭5年性奴歲月





▲日本黑幫千金天藤湘子。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

來自日本的天藤湘子今年51歲，有著清秀臉龐和精緻五官，看起來和一般女生沒甚麼太大差，但是一捲起袖子，就可以看到她滿身的刺青，原來她出生在一個黑道家庭裡，從小就和黑幫成員混在一起，但在少女時期也經歷過被性侵、遭到毒品控制等悲慘經歷。

天藤湘子日前把自己的經歷寫成自傳《極道之月：黑幫之女回憶錄》，內容揭露她從小接觸黑幫的生活。父親原先是黑幫老大，讓她也因此認識了很多幫派分子。但是，由於女性在黑幫中地位很低，她常被父親強迫「獻身」給其他債主或黑幫成員，遭到性侵後，有時會被弄得全身是傷，只能倒在地上，但無奈又被迫吸毒加以控制，就這樣過了5年的性奴生活。

之後，天藤湘子也有樣學樣，打架鬧事成了家常便飯，她也加入黑幫，更當過多次「大哥的女人」，但這條路一點都不好走，之後她多次遭到其他黑幫成員毆打，身上有多處傷痕，甚至有骨折、耳膜穿孔等重傷，甚至必須要動手術來復原。她提到，每次遇到一個新的男人，都以為會不一樣，「但當他們哭著跟我道歉的時候，我又原諒了，真的永遠都學不乖」。

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▲天藤湘子在身上刺青，紀念混黑道的歲月。（圖／路透）

不過，對天藤湘子來說，情緒上的傷痕更難以彌補。在19歲那一年，她被一名父親的債主帶到破舊的酒店，強迫注射毒品後性侵，之後被對方打到差點死亡，「我當時躺在地上，只想著『我不要死在這裡』」，終於下定決心要逃離黑幫的控制。

之後，她為了紀念這一段歲月，在肩背、手臂和雙腿刺上許多圖案，背上有一個咬著匕首的日本藝妓，她認為是代表過去那個叛逆的自己。但日本社會常認為刺青就等於黑幫，讓她常受到歧視眼光，所以即使夏天，天藤湘子還是會把刺青蓋住，現在她獨自撫養女兒，成為作家，也希望能擺脫過去的經歷﹐努力重新生活。

▼天藤湘子把自己的故事寫成回憶錄。（圖／翻攝自Amazon）