園丁肢解8人埋屍花盆！　多倫多「同志村人魔」當庭認罪了

▲多倫多連環殺案，警方正開挖尋找失蹤男子屍體。（資料照／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

加拿大67歲園藝設計師布魯斯（Bruce McArthur），被控涉及2010至2017年間的8宗連環謀殺案，死者大多與當地同性戀社區有關連。麥克阿瑟去年1月被捕後，近日出庭時終於坦承犯行。

綜合CBC、BBC報導，加拿大多倫多教堂街（Church St.）與韋爾斯利街（Wellesley St.）附近的同志社區，近年頻頻傳出失蹤案件，使當地居民人心惶惶。當地警方調查多年後，終於發現從事自營園藝業的男子布魯斯涉嫌殺後其中2人。警方於2018年1月18日將其逮捕，隨後又指控他犯下另外6件兇殺案。

警方於多倫多一處社區的後院，發現了其中7名死者的遺骸被藏在大型盆栽之中，第8名死者遺骸則在該建物後方的山溝被發現；據悉，布魯斯過去曾在該地擔任過園丁工作。據指出，大多受害者都與同志社區有關連，或是社會邊緣人士，例如流浪漢、新移民、毒蟲等。

根據法庭文件，警方搜索布魯斯名下住宅時，在其臥室發現了一個可疑行李袋，裡面裝滿膠帶、外科手術手套、繩索、束帶、黑色彈力繩和注射器。警方認為，部分死者是在遭性侵過程中被殺害，或是死於「非法拘禁」。

加拿大皇家檢察官坎特隆（Michael Cantlon）29日在法庭上表示，凶嫌布魯斯不僅性侵被害者，還拍下其照片收藏，又將屍體肢解以免被發現。此外，警方還找到許多屬於受害者的首飾，被布魯斯當作紀念品保存。

布魯斯今年1月29日在法庭上當庭認罪，坦承於2010至2017年間殺害8人。報導指出，由於他所涉犯的每一宗謀殺案都以一級謀殺論處，因此他恐怕餘生都得待在監獄裡，直到91歲時才有資格申請假釋。法庭將於2月4日正式宣判。

據悉，首兩名被發現的死者分別為49歲的Andrew Kinsman和44歲的Selim Esen，兩人皆於2017年失蹤。警方循線追查，陸續發現40歲的Skandaraj Navaratnam（2010年失蹤）、50歲Soroush Mahmudi（2015年失蹤）、42歲的Abdulbasir Faizi（2010年失蹤）、58歲Majeed Kayhan（2012年失蹤）和確認於2015年遭殺害的37歲男子Kirushna Kumar Kanagaratnam。

▼園藝設計師布魯斯當庭認罪。（圖／CFP）



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