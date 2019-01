▲美國總統川普。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

前白宮新聞助理辛姆斯(Cliff Sims)的新書《毒蛇團隊:我在川普白宮的非凡500日》(Team of Vipers: My 500 Extraordinary Days in the Trump White House,暫譯)於29日上架,大爆白宮內幕。川普隨即在推特上抨擊說,辛姆斯指是假裝成內幕人士的白宮雜魚,又痛斥他違背保密協議。

▼一個我幾乎沒聽過他名字的低層級職員Cliff Sims,基於捏造的故事和虛構情節寫了又一本無聊的書。他假裝成內幕人士,實際上只是個雜魚。他可是簽署過保密協議的,爛人!

