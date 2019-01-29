脫歐B計畫！「7大修正案」即將表決　梅伊：要求歐盟重啟談判

▲英國首相梅伊29日步出唐寧街十號。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

根據英國廣播公司（BBC）報導，英國首相梅伊（Theresa May）向國會表示，她稍後將要求歐盟重啟英國脫歐談判。在梅伊的脫歐協議中，有7項修正案即將交付英國下議院表決，在此之前，梅伊預計將和歐盟主要領袖通話。

報導指出，雖然歐盟先前已經排除重新談判脫歐協議的可能性，但梅伊仍向內閣表示，她堅持尋求重啟談判。在梅伊的脫歐協議替代方案（B計畫）再次闖關下議院前，她的發言人重申，英國將會按照既定日程，於3月29日脫歐。

梅伊的脫歐協議日前在國會遭大票數否決，保守派人士要求針對具有爭議的北愛爾蘭邊境協議進行具法律約束力的修改。目前，保守黨議員以被告知將投票支持資深後座議員布雷迪（Graham Brady）提出的備用方案。

與1月15日闖關的梅伊脫歐協議不同，英國下議院此次表決的性質為，針對14項議員提出的修正案進行投票，以向梅伊政府傳達該如何修改協議方案才能獲得國會支持，政府再決定如何採取下一步行動。

辯論後，下議院議長貝爾考（John Bercow）已宣布其中7項修正案批准進行表決，包括布雷迪的備用方案，以及工黨議員庫柏（Yvette Cooper）提出延後方案，最長可將脫歐日程推遲至9個月後的2019年12月31日。英國下議院將於當地時間29日晚間7時（台灣時間30日凌晨3時）逐一進行表決。