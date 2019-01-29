「超級細菌」基因大擴散！從印度猛傳到北極　千萬人陷死亡危機

▲英國研究團隊在北極找到超級細菌基因，顯示其傳播廣泛。圖為電子顯微鏡下的大腸桿菌。（示意圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

隨著全球使用抗生素劑量越來越高，細菌抗藥性問題也越來越嚴峻。最先發現於印度的「超級細菌」（Superbug），如今現蹤在北極圈內，顯示超級細菌擴散快速，人類未來面對的威脅上升。目前，全球每年約有70萬人死於抗藥性細菌感染，學者警告，若人類無法克服此問題，至2050年，全球每年將有1000萬人死於「超級細菌」感染。

英國紐卡索大學（Newcastle University）研究團隊遠赴挪威位於北極圈內的偏遠領土斯瓦巴群島（Svalbard）採集土壤樣本，結果一共檢測出131種帶有抗藥性基因（ARGs）的細菌，其中最惡名昭彰的「blaNDM-1」甚在在60％的樣本中都能找到。

「blaNDM-1」是一種具有抗藥性的基因，能使細菌產生「NDM-1」蛋白質破壞抗生素的效用，且能在不同種類的細菌中轉移，使許多種細菌都帶有抗藥性。這種基因最初2008年在印度一名病人身上被發現，但短短2年內就已經可以在德里市中心的地表水體中發現；研究團隊此次在北極斯瓦巴群島的發現採集於2013年，顯示超級細菌的傳播範圍極廣，速度也很驚人。

主導這項研究工作的紐卡索大學教授葛拉漢（David Graham）表示，「在印度地表水面檢測到NDM-1基因後，不到3年時間，我們就在數千里之外，人類極少涉足的地區發現它們。」葛拉漢表示，這些細菌很可能是透過鳥類、野生動物或人類的糞便傳播至北極。

葛拉漢說，在北極發現超級細菌，意味著能在極度惡劣的環境中生存。葛拉漢表示，人類使用過量抗生素，加速細菌的演化速度，產生過去不曾存在的抗藥性菌株。此外，研究也顯示除了濫用抗生素，超級細菌還有其他傳播管道，單靠部分地區遏止藥物濫用的效果有限，必須以全球角度思考。這項研究發表於《環境國際》（Environmental International）期刊上。

抗生素抗藥性問題越來越嚴重，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）估計，全美每年約有2萬3000人死於抗藥性細菌感染；另據英國「抗生素抗藥性研究」（Review on Antimicrobial Resistance）2016年資料，全球每年約有70萬人死於抗藥性細菌，若依照此速度繼續惡化，至2050年，全球每年將有1000萬人因超級細菌而死。