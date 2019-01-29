日本海關收緊出入境行李限制　化妝品最多帶兩公斤

▲日本東京羽田機場一景。（圖／記者李姿儀攝）

國際中心／綜合報導

日本是台灣人最喜愛去旅遊的國家。不過當地海關最近更新了2019年的出入境限制，對託運及手提行李物品的易燃氣體和液體實施新規定，連化妝品及直髮夾等都納入新規範，旅各需注意相關規定。 在沒申報的情況下攜帶危險品或違禁品上機，可能被日本國土交通省罰款50萬日圓(約10萬元新台幣)。

藥妝類

每名旅客的行李不論手提或託運，攜帶的化妝品若含有易燃液體或是壓縮氣體，單件容量或重量不得超過0.5公升或0.5公斤，總量不得超過2公升或2公斤。當中包括美甲用品(指甲油、去光水)、美髮用品(定型液、染髮劑）、皮膚保養品(防曬、洗臉產品、缷妝水)、各種清潔劑、家庭用洗劑等。粉底、眼影及口紅則不受此限。

藥品類比照化妝品，單件容量或重量不得超過0.5公升或0.5公斤，總重量不能超過2公升或2公斤，包括消毒劑、止癢液或噴霧、防蚊液、消炎止痛劑等。

值得注意的是直／捲髮器。電池容量限於160Wh以下。旅客應將鋰電池取出並帶在身上。使用電源插座或乾電池的燙髮棒則不受影響。

酒精飲料類

酒的部分有三種分類，酒精濃度24%以下的酒類可託運、也可以在免稅店購買後手提上機。酒精濃度24%以上、70%以下者，可以託運也可以手提，但總量不得超過5公升。酒精濃度70%以上酒類則禁止出境。

食品類

肉類產品沒有檢查證明書一律禁止入境；海鮮類需完全煮熟，生魚片等新鮮海鮮也嚴禁攜帶。海葡萄和明太子等熱門餽贈禮物可從日本帶出境 ，也沒有規定不能入境。果凍、布丁及奶凍等凝膠類食品必需託運。

危險物品類

所有易燃或有毒物品如可攜式煮食氣體、殺蟲水、漂白水、去漬油等一律嚴禁攜帶。