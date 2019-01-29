孕婦汽車共乘軟體當司機賺外快　遭乘客亂刀砍死一屍兩命

▲現年20歲的嫌犯亂刀砍死被害人。（圖／拉巴斯縣警長辦公室）



國際中心／綜合外電報導

美國亞利桑那州一名孕婦克莉絲汀娜．侯瓦多（Kristina Howato）日前趁著孩子出生前的空檔，利用汽車共乘平台Lyft跑車賺取外快，沒想到在27日卻載一名不速之客費編．杜拉佐（Fabian Durazo），在郊區慘遭亂刀刺死，當場死亡，而肚子裡的孩子還來不及看到外面的世界，就無辜死在媽媽的腹中。

綜合外媒報導，現年20歲的嫌犯杜拉佐27日凌晨1點透過Lyft叫了侯瓦多的車，怎知侯瓦多才剛抵達會合地點，杜拉佐就拿出預藏的刀具，瘋狂猛刺侯瓦多，並把她整個人拉出車外，繼續攻擊。隨後便將侯瓦多遺棄在原處，偷了她的車離開現場。

警方28日透過車上的GPS定位系統，在加州邊境以東20英里處的10號州際公路上發現這輛車，並將杜拉佐逮捕歸案。杜拉佐隨後被控兩項一級謀殺罪、一項竊盜罪、一項武裝搶劫罪以及綁架罪。

據了解，侯瓦多與她還未出世的孩子當場被宣告死亡，而現年39歲的侯瓦多另外還育有2名女兒，分別只有2歲與4歲大。Lyft在28日發聲明表示，對此事件感到極為震驚與悲傷，會努力配合警方調查。