Nike鞋將阿拉「踩在腳下」　6000名穆斯林炎上連署下架

▲Nike鞋款Air Max270設計形似阿拉伯文字「阿拉」，引起穆斯林不滿。（圖／Nike Official Site）

國際中心／綜合報導

Nike鞋款Air Max系列因為太像「阿拉」的阿拉伯文字，而被穆斯林認為有褻瀆伊斯蘭信仰的涵義。多達6000位穆斯林參與連署，要求Nike將該系列鞋款下架，連署發起人Saiqa Noreen表示，Nike允許「上帝之名」出現在鞋子上既不像話又惡劣，「這對穆斯林而言非常不尊重，且極為冒犯。」

根據《每日郵報》報導，引起穆斯林強烈不滿的鞋款是Air Max270，鞋底的英文字經過設計，形貌和阿拉伯文字中的「阿拉」極為相似，讓穆斯林認為Nike有意褻瀆神明。

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▲鞋底的文字設計形似「阿拉」。（圖／Nike Official Site）

在穆斯林文化中，將「名字」踏在腳下帶有極不尊重的含意，暗示著要傷害某人，這款鞋的設計甚至與「阿拉」相似，嚴重侵犯到穆斯林的尊嚴。事實上，Nike早在1997年就有過相關爭議，當年該品牌做出承諾，未來針對設計的審核會更加嚴謹，因此Saiqa Noreen更加不滿，無法理解同樣的事件為何會再度發生。